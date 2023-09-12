Украинец впервые в истории попал в академию команды Формулы-1
Украинский картингист Александр Бондарев присоединился к академии команды Королевской автогонки "Уильямс"
Об этом сообщает официальный сайт команды.
14-летний пилот пополнил ряды программы развития британской команды, попытается стать первым украинцем, который пробьется в Формулу-1.
"Уильямс – одна из самых знаменитых команд в автоспорте, в ее состав входят одни из лучших пилотов в спортивной гонке, поэтому для меня большая честь получить шанс стать частью этой истории. С пяти лет, когда я начал заниматься картингом, я мечтал о Формуле-1. Меня, конечно, ждет долгий путь, но это большой шаг для меня", – заявил Бондарев.
Спортивный директор "Уильямса" Свен Смитс заявил, что команда не могла пройти мимо огромного потенциала украинца в столь юном возрасте. Академия будет оказывать Бондареву всю необходимую поддержку в юниорских категориях автоспорта. Новый этап в карьере пилота – выступление на чемпионате мира по картингу за команду "Према" в октябре.
Что известно об "Уильямсе"
Основанная Фрэнком Уильямсом команда начала выступления в Формуле-1 в 1977 году. За свою историю завоевала 9 Кубков конструкторов и 7 чемпионских титулов для пилотов.
Чемпионами мира в составе "Уильямса" стали Алан Джонс (1980 год), Кеке Росберг (1982), Нельсон Пике (1987), Найджел Мэнселл (1992), Ален Прост (1993), Дэймон Хилл (1996) и Жак Вильнев (1997). Больше побед с "Уильямсом" одержал Менселл (28).
Последняя победа команды была на Гран-при Испании-2012. Тогда за рулем "Уильямса" победил Пастор Мальдонадо. В сезоне-2023 Алекс Албон набрал 21 очко для команды.
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