Украинец впервые попал в топ-10 лучших учителей мира по версии Global Teacher Prize

Об этом сообщили организаторы самого престижного мирового знака отличия для педагогов.

Артур Пройдаков, попавший в топ-10 лучших учителей мира, преподает украинский язык и литературу. В 2021 году он стал победителем национальной премии Global Teacher Prize Ukraine, ежегодно отмечающей учителей-создателей перемен.

Global Teacher Prize Ukraine инициировала в 2017 году ГС "Освіторія", чтобы не только отметить достижения учителей относительно своих учеников и общества, но и подчеркнуть важность педагогов в Украине и приобщить украинских учителей к мировому образовательному сообществу.

"Очень трудно поверить в это и осознать это. 10 человек на планете Земля. 10 педагогов. И я, украинский учитель, в этой десятке. Это вдохновляет и мотивирует. Это значит, что я все делаю правильно. И тысячи украинских учителей тоже делают все правильно, продолжая работать, сохранять ценности даже несмотря на вызовы полномасштабной войны. Этого достижения не было бы без наших защитников и защитниц. Только благодаря им имею честь работать учителем в Украине. И это дополнительно мотивирует делать только лучшее в своей деятельности. ", –

отмечает Пройдаков.

Имя лучшего учителя 2023 года объявят 8 ноября на церемонии награждения Global Teacher Prize, которая состоится в рамках 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО.

Победитель премии получит награду в размере $1 млн.

Об Артуре Пройдакове

Родился в городе Кадиевка (сейчас это оккупированная часть Луганской области). В ноябре 2014 года был вынужден покинуть дом из-за войны. Некоторое время работал в Сумской области в государственной школе в городе Ромны, а затем — в школе MIDGARD в Киеве. После полномасштабного вторжения организовал курсы по украинскому языку для переселенцев, проводил уроки в рамках Всеукраинского расписания, рассказывал в зарубежных и украинских медиа об агрессии России и значении учительской работы в условиях таких вызовов. Автор уроков во Всеукраинской школе онлайн.

Развивает украинское образование как учитель в школе Mriy Diy, а также как исполнительный директор в образовательном фонде MriyDiy. Кроме того, является одним из экспертов бесплатной образовательной онлайн-платформы iLearn от ГС «Освіторія», которая помогает выпускникам готовиться к

ВНО/НМТ и поступать в желанные вузы.

Артур считает своей учительской миссией помогать учителям в Украине найти свой голос и быть проактивными в своей школе и громаде, способствовать повышению престижности профессии «учитель» в Украине.