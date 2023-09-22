Украинец возглавил рейтинг WBO в полулегком весе
В пятницу, 22 сентября, украинец Арнольд Хегай возглавил рейтинг Всемирной боксерской организации в полулегком весе
Об этом сообщает официальный сайт Всемирной боксерской организации.
Украинец Арнольд Хегай, ранее бывший в рейтинге вторым, теперь поднялся на первую позицию в рейтинге WBO в полулегком весе (до 57,2 кг).
Чемпионским титулом WBO в этой весовой категории владеет Робейси Рамирес, который 4 ноября проведет бой с мексиканцем Рафаэлем Эспинозой.
Последний свой бой Арнольд Хегай провел 22 июля в ОАЭ. Украинец досрочно одолел мексиканца Фредди Лайнеса.
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