Украинец, владевший титулом WBC, оценил шансы Усика и Ломаченко одновременно стать абсолютными чемпионами

Об этом Постол заявил в интервью Meta-ratings.com.ua .

По его словам, Александр Усик способен победить британца Тайсона Фьюри в потенциальном бою за звание абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Однако сначала украинец должен преодолеть в реванше его соотечественника - Энтони Джошуа.

"Я думаю Усику по зубам Фьюри, но мне кажется, что сначала Александр проведет бой с Джошуа. В контракте был прописан реванш и Джошуа любыми путями будет пытаться забрать у Саши пояса", - сказал Постол.

Также он убежден, что Василий Ломаченко победит обладателя всех титулов в легком весе (до 61,2 кг) Джорджа Камбососа, если промоутер украинца Боб Арум уговорит австралийца согласиться на бой.

"Если Бобу Аруму удастся договориться с Камбососом, чтобы этот бой был в Австралии, и были правильные деньги, то, конечно, такой поединок состоится. Если его организуют, я лично уверен, что Вася выиграет у Камбососа и станет абсолютным чемпионом мира", – отметил Постол.

Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной предстоит встретиться в реванше с Энтони Джошуа.

Джордж Камбосос владеет титулами WBA, WBO, IBF и "франчайзинговым" поясом WBC (Всемирного боксерского совета).

Василий Ломаченко является экс-чемпионом мира в легком весе, а сейчас владеет интерконтинентальным поясом WBO.

Виктор Постол в 2015-2016 годах владел титулом чемпиона мира WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Напомним, 19 января промоутер Боб Арум заявил, что Джорджу Камбососу следует выбирать в соперники Василия Ломаченко, поскольку другого претендента на поединок Дэвина Хейни в Австралии никто не знает.

27 января Тайсон Фьюри заявил, что Энтони Джошуа потерял $90 млн из- за решения немедленно провести реванш с Александром Усиком.

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