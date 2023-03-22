Украинец Цыганков во второй раз попал в команду лучших футболистов недели в видеоигре FIFA 23

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Компания EA Sports наградила Виктора Цыганкова информ-картой с рейтингом 88. Скорость украинца оценили в 93 (прим. – с 99), удары – 84, ремни – 86, дриблинг – 88, защита – 54, физику – 69.

Карта футболиста доступна в режиме Ultimate Team FIFA 23. Еженедельно в игре появляется новая "команда недели", куда попадают футболисты, показавшие лучшую игру в прошлый уикенд.

В 26-м туре чемпионата Испании по футболу "Райо Вальекано" и "Жирона" провели матч вничью (2:2), а Виктор Цыганков оформил дубль.

Всего с момента своего трансфера Виктор Цыганков сыграл за "Жирону" 7 матчей, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

У обычной карты Цыганкова в игре рейтинг 80. Украинец уже попадал в "команду недели" с рейтингом 87.