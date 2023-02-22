Украинец Цыганков попал в команду лучших футболистов недели в видеоигре FIFA 23
Вингер испанской "Жироны" Виктор Цыганков попал в 17-ю команду недели в видеоигре FIFA 23
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Компания EA Sports наградила Виктора Цыганкова информ-картой с рейтингом 87. Скорость украинца оценили в 92 (прим. – с 99), удары – 82, ремни – 85, дриблинг – 87, защита – 53, физику – 67.
Карта футболиста доступна в режиме Ultimate Team FIFA 23. Еженедельно в игре появляется новая команда недели, куда попадают футболисты, показавшие лучшую игру в прошлый уикенд.
В 22-м туре чемпионата Испании по футболу "Жирона" победила "Альмерию" со счетом 6:2. 25-летний Цыганков в этой встрече забил гол и отдал ассист.
У обычной карты Цыганкова в игре рейтинг 80.
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