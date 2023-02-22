Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Украинец Цыганков попал в команду лучших футболистов недели в видеоигре FIFA 23

Украинец Цыганков попал в команду лучших футболистов недели в видеоигре FIFA 23

22 февраля, 2023 среда
21:18
Спорт

Вингер испанской "Жироны" Виктор Цыганков попал в 17-ю команду недели в видеоигре FIFA 23

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Компания EA Sports наградила Виктора Цыганкова информ-картой с рейтингом 87. Скорость украинца оценили в 92 (прим. – с 99), удары – 82, ремни – 85, дриблинг – 87, защита – 53, физику – 67.

Карта футболиста доступна в режиме Ultimate Team FIFA 23. Еженедельно в игре появляется новая команда недели, куда попадают футболисты, показавшие лучшую игру в прошлый уикенд.

В 22-м туре чемпионата Испании по футболу "Жирона" победила "Альмерию" со счетом 6:2. 25-летний Цыганков в этой встрече забил гол и отдал ассист.

У обычной карты Цыганкова в игре рейтинг 80.

Виктор Циганков
киберспорт
Читайте также:
Лукашенко
20 февраля, 2023 понедельник
Лукашенко высылает польских дипломатов из Беларуси
21 февраля, 2023 вторник
Трамп пообещал остановить войну РФ против Украины за сутки
21 февраля, 2023 вторник
Путин: Россия приостанавливает участие в Договоре о статическом вооружении
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.22
    Покупка 39.22
    Продажа 39.87
  • EUR
    Покупка 41.29
    Продажа 42.15
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
22 февраля
21:53
Российская противотанковая ракета попала по гражданскому авто на Сумщине: ранены водитель и пассажир
21:52
Эксклюзив
На Угледарском направлении противник за сутки провел 43 штурмовых действия, - представитель обороны Таврического направления Дмитрашковский
21:48
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
ВСУ постепенно перехватывают инициативу в боях за Бахмут. Колонка Сергея Згурца
21:28
Умер Олег Мудрак, командир 1-го батальона полка "Азов"
21:08
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
21:00
Обзор
Как и когда может закончиться война, "новые границы" в отношениях Китая с РФ, Байден о большой ошибке Путина. Мировые СМИ об Украине 22 февраля
20:57
Зеленский подписал указ о секторальных санкциях против всех финансовых учреждений России
20:57
Правоохранители получат удаленный доступ к заявкам на пересечение границы в системе "Шлях"
20:42
Ущерб государству на $30 млн: экс-министра инфраструктуры Пивоварского подозревают в злоупотреблении властью
20:10
Авдеевка фактически полностью разрушена, а Бахмут - более чем на 80%, - глава Донецкой ОВА
20:03
OPINION
Гендерно-нейтральный "бог"
20:00
Обзор
Победные новости 364 дня войны: у россиян недостаточно ресурсов для наступления на Киев, дроны и тепловизоры для ВСУ не будут облагать пошлиной
19:56
Кулеба: самое отвратительное преступление РФ - депортация украинских детей, речь может идти о десятках тысяч
19:45
Интервью
Россия изображает украинцев фашистами, чтобы лишить их международной поддержки – главный редактор StopFake Федченко
19:16
В Харьковской области российская ДРГ пыталась пересечь границу в районе Бологовки, - Генштаб
19:15
Украинским предпринимателям предлагают программы по расширению прав и возможностей в бизнесе и новейших технологиях
18:59
Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Уганды
18:56
Новый штамм коронавируса OMICRON XBB.1.5 обнаружили в четырех областях Украины
18:39
СПИД
"Действительно вылеченный, а не в ремиссии": пятый человек в мире выздоровел от ВИЧ
18:29
ПСЖ потерял Неймара перед важными матчами Лиги 1 и ЛЧ
18:24
ЕС
Страны ЕС не могут договориться о новых санкциях против РФ, - Reuters
18:22
Удар Израиля по Дамаску повредил здание, где собирались сирийские и иранские эксперты по изготовлению БПЛА, - Reuters
18:08
Интервью
Мы сегодня должны начать программу передачи F16 - астронавт NASA Терри Виртс
18:07
Более двух десятков тягачей Foden 8×6 Сarrier: Порошенко сообщил о новой партии техники для ВСУ
18:05
Задержанным СБУ коллаборантам, корректировавшим обстрелы по больницам и школам, дали от 8 до 12 лет заключения
18:03
OPINION
Наша жемчужина
17:54
Россияне из минометов обстреляли сельскохозяйственные и жилые здания Сумской области
17:51
Правительство Швейцарии просит парламент отправить Украине гуманитарную помощь
17:47
ЕС продлит санкции против России на полгода, – журналист Йозвяк
17:45
Эксклюзив
гривна
Ежемесячно Красный Крест Украины будет выплачивать по 4 тыс. грн людям с инвалидностью, - вице-президент общества Розенко
17:33
В Харьковской области мужчина подорвался на мине "Лепесток"
17:32
Россия готовится не к миру, а к новым войнам, - Столтенберг
17:27
С октября "зерновая инициатива" обеспечивает лишь 40% возможного экспорта из-за затягивания Россией проверок судов в Босфоре, - Мининфраструктуры
17:14
Международная федерация журналистов приостановила членство российского профсоюза
17:10
на фото: Джо Байден в Киеве
Байден назвал "большой ошибкой" решение РФ приостановить участие в Договоре о стратегических вооружениях
17:06
США Китай
Китай запретил чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, госСМИ обвиняли его в работе на США
16:53
Педро Санчес
Премьер-министр Испании Санчес посетит Украину перед годовщиной полномасштабного вторжения России, - СМИ
16:52
Эксклюзив
Взрывы в Мариуполе в 80 км от фронта могли быть от ударов по оккупантам собственным оружием Украины, - главред Defense Express Катков
16:52
Обновлено
Александр Трухин
Сложение мандата и 6 млн грн на ВСУ: нардеп-"слуга" Трухин признал вину в предложении взятки полицейскому после ДТП
16:43
"На кону существования России": ЦПД предупредил о новом нарративе от Медведева
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV