Украинец Цыганков попал в команду лучших футболистов недели в видеоигре FIFA 23

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Компания EA Sports наградила Виктора Цыганкова информ-картой с рейтингом 87. Скорость украинца оценили в 92 (прим. – с 99), удары – 82, ремни – 85, дриблинг – 87, защита – 53, физику – 67.

Карта футболиста доступна в режиме Ultimate Team FIFA 23. Еженедельно в игре появляется новая команда недели, куда попадают футболисты, показавшие лучшую игру в прошлый уикенд.

В 22-м туре чемпионата Испании по футболу "Жирона" победила "Альмерию" со счетом 6:2. 25-летний Цыганков в этой встрече забил гол и отдал ассист.

У обычной карты Цыганкова в игре рейтинг 80.