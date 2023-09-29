Украинец Трубин сыграет за "Бенфику" в принципиальном матче с "Порту"

Об этом сообщает A Bola.

"Он очень спокоен, совсем не расстроен. Каждая игра будет помогать ему прогрессировать, лучше узнать своих партнеров по команде, а также привыкнуть к стадиону. Он очень мотивирован. Я не вижу в нем нервного вратаря, который слишком много думал о таких вещах. Штаб хорошо подготовил его. Уверен, что он проведет хорошую игру", - сказал главный тренер "Бенфики" Рогер Шмидт.

Матч "Бенфика" – "Порту" состоится в пятницу, 29 сентября, и стартует в 22:15. Украинцы смогут посмотреть прямую трансляцию на MEGOGO.

Кто такой Анатолий Трубин

22-летний Анатолий Трубин провел в прошлом сезоне за "Шахтер" 38 матчей, из них 14 отстоял "на ноль". Transfermarkt оценивает голкипера в 22 млн евро – он самый дорогой вратарь Украины.

17 сентября Анатолий Трубин провел первый матч за португальскую "Бенфику". Украинец уже провел 3 игры и пропустил 4 мяча.

На счету Трубина 7 матчей в составе национальной команды Украины.

Трансфер Трубина в Бенфику

"Шахтер" получил от лиссабонцев гарантированную компенсацию в размере 10 миллионов евро. Для "горняков" предусмотрен миллион евро в форме бонусных выплат. Кроме этого "Шахтер" получит 40% от суммы последующей перепродажи вратаря.

Вратарь заключил с клубом контракт на 5 лет до 2028 года. Его предварительное соглашение с "Шахтером" истекало в конце сезона 2023/24.