Украинец Трубин дебютировал за "Бенфику"
Украинский вратарь Анатолий Трубин провел первый матч за португальскую "Бенфику"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 5-м туре чемпионата Португалии по футболу "Бенфика" обыграла из "Визела" со счетом 2:1. Тренерский штаб доверил Анатолию Трубину место в основном составе лиссабонцев - для украинского вратаря это дебют за "Бенфику".
Flashscore наградил Трубина отметкой 6,8 за матч против "Визели". Соперник нанес лишь 2 удара в створ ворот "Бенфики". А гол, забивший Саму, это удар с пенальти.
"Бенфика" - действующий чемпион Португалии и будет выступать в групповом раунде Лиги чемпионов.
Кто такой Анатолий Трубин
22-летний Анатолий Трубин провел в прошлом сезоне за "Шахтер" 38 матчей, из них 14 отстоял "на ноль". Transfermarkt оценивает голкипера в 22 млн евро – он самый дорогой вратарь Украины.
На счету Трубина 7 матчей в составе национальной команды Украины.
Трансфер Трубина в Бенфику
"Шахтер" получил от лиссабонцев гарантированную компенсацию в размере 10 миллионов евро. Для "горняков" предусмотрен миллион евро в форме бонусных выплат. Кроме этого "Шахтер" получит 40% от суммы последующей перепродажи вратаря.
Вратарь заключил с клубом контракт на 5 лет до 2028 года. Его предварительное соглашение с "Шахтером" истекало в конце сезона 2023/24.
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