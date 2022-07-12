Об этом сообщает The Ring .

Деревянченко и Конли встретятся в 10-раундовом поединке в среднем весе (до 72,6 кг) 30 июля на арене Barclays Center в андеркарте поединка между американцами Дэнни Гарсией и Хосе Бенавидесом в полусреднем весе (до 66,7 кг).

36-летний Сергей Деревянченко в 2018-2020 годах трижды сражался за титул чемпиона мира и уступил казахстанцу Геннадию Головкину и американцам Дэниелю Джейкобсу и Джермаллу Чарло. Всего у украинца 13 побед и 4 поражения. В последний раз он выходил на ринг в мае 2021 года и сенсационно уступил доминиканцу Карлосу Адамесу.

30-летний Джошуа Конли выиграл 17 поединков, 3 проиграл и 1 свел вничью.

4 июля Сергей Деревянченко заявил, что украинцу Александру Усику будет сложно во второй раз подряд одолеть британца Энтони Джошуа.

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