Украинец одержал победу в турнире Ironman
Украинец Юлиан Демьянов победил в соревнованиях Ironman в Турции
Об этом сообщает официальный сайт соревнований Ironman.
Украинец Юлиан Демьянов получил первое место среди мужчин. Его результат 3 часа 52 минуты 17 секунд. В топ-30 лучших также украинцы Виктор Земцев (10-е место), Андрей Кузьминский (11-е место), Евгений Славный (20-е место) и Вадим Коваленко (27-е место).
В общем зачете среди женщин лучший результат среди украинок показала Ирина Василевская, она заняла 30-е место.
Соревнования Ironman 70.3 Turkey прошли в Белеке.
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