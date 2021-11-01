Украинец одержал победу в турнире Ironman

Об этом сообщает официальный сайт соревнований Ironman.



Украинец Юлиан Демьянов получил первое место среди мужчин. Его результат 3 часа 52 минуты 17 секунд. В топ-30 лучших также украинцы Виктор Земцев (10-е место), Андрей Кузьминский (11-е место), Евгений Славный (20-е место) и Вадим Коваленко (27-е место).



В общем зачете среди женщин лучший результат среди украинок показала Ирина Василевская, она заняла 30-е место.



Соревнования Ironman 70.3 Turkey прошли в Белеке.





akdeniztelgraf.com

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