Украинец Темиров уступил в схватке за бронзу Олимпиады-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В медальной схватке в весовой категории до 60 кг украинец Ленур Темиров уступил представителю Китая Валиханов Сайлике.



Поединок завершился со счетом 1: 1, однако в пользу Сайлике через последнюю активное действие в китайца.



Сайлике - бронзовый призер чемпионата мира (2018).

2 августа украинский спортсмен Михаил Кохан преодолел квалификацию в метании молота на Олимпиаде-2020.

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