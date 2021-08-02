Украинец Темиров уступил в схватке за бронзу Олимпиады-2020
Украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров проиграл схватку за бронзовую медаль Олимпиады в Токио
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В медальной схватке в весовой категории до 60 кг украинец Ленур Темиров уступил представителю Китая Валиханов Сайлике.
Поединок завершился со счетом 1: 1, однако в пользу Сайлике через последнюю активное действие в китайца.
Сайлике - бронзовый призер чемпионата мира (2018).
- 2 августа украинский спортсмен Михаил Кохан преодолел квалификацию в метании молота на Олимпиаде-2020.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.75
Покупка 26.75Продажа 26.99
-
EUR
Покупка 31.67Продажа 32.05
- Актуальное
- Важное