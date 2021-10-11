Украинец стал бронзовым призером чемпионата мира по борьбе
Украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров стал бронзовым призером чемпионата мира
Об этом сообщает Еспресо.TV
В заключительный день чемпионата мира по греко-римскому стилю Ленур Темиров получил бронзовую награду в весовой категории до 63 килограмм.
В заключительной схватке украинец победил азербайджанца Талеха Мамедова - 5: 4.
"Эта медаль не только моя, эта медаль всего крымскотатарского народа, всей Украины", - написал Ленур Темиров на крымскотатарском и украинском языках в соцсетях.
Триумфатором турнира стал иранец Мейс Далхани.
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