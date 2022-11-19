Украинец Стаховский официально простился с теннисом на итоговом турнире ATP
Украинский теннисист Сергей Стаховский официально простился с теннисом на церемонии на итоговом турнире ATP в Турине
Об этом пишет издание "Зеркало недели".
Сергей Стаховский, бывший лидер украинского тенниса, прибыл в Турин, где проходит итоговый турнир Ассоциации теннисистов профессионалов.
Этот крупный турнир АТР – последний, который состоится в этом году, на нем устраивают торжественные проводы для игроков, завершивших карьеру в течение сезона.
На церемонии награждения 36-летний Стаховский появился в военной форме Национальной гвардии Украины, чтобы еще раз напомнить спортсменам и болельщикам, что в Украине продолжается война.
- Напомним, что в начале года Сергей Стаховский сообщил о завершении карьеры, ныне теннисист находится в рядах Нацгвардии.
- 5 августа Стаховский подчеркнул, что у России нет нужных сил , чтобы победить в войне в Украине.
- Теннисист уверен, что Венгрия – это маленькая Россия , ведь как государство полностью поддерживает страну-агрессора.
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