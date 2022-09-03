Об этом пишет Financial Times.

Размер дивидендов, который получит владелец сервиса подписки на эксклюзивный контент, раскрыли британская компания в четверг, когда она сообщила о семикратном увеличении прибыли.

Размер дивидендов Радвинскому за 2021 год составляет $284 млн, за текущий год — $233 млн. Это делает Радвинского одним из самых высокооплачиваемых владельцев интернет-стартапов в Британии и подчеркивает взрывной рост OnlyFans во время пандемии коронавируса.

В своем годовом отчете компания сообщила, что прибыль до налогообложения за год до ноября 2021 выросла с $61 млн до $433 млн, а выручка — с $358 млн до $932 млн.

В целом, пользователи OnlyFans потратили почти $4,8 млрд на подписку на платформе в 2021 году, большая часть из них досталась непосредственно авторам контента — платформа забирает себе всего 20%.

Как пишет издание, прибыль OnlyFans сейчас намного превышает доходы материнской компании Pornhub и YouPorn – MindGeek.

Ранее Forbes оценил в $1,8 млрд состояние владельца OnlyFans Леонида Радвинского. Радвинскому принадлежит около 75% компании Fenix International, в структуру которой входит сервис OnlyFans.

О Радвинском известно мало — на личном сайте владельца OnlyFans говорится, что он "иммигрант из Украины в первом поколении".

Отметим, что в мае платформа для взрослых OnlyFans, известная своим контентом эротического характера, перевела в госбюджет Украины средства в размере $305 тыс.

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