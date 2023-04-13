Украинец совершил самоподжог перед генконсульством в Кракове, состояние мужчины критическое
В четверг, 13 апреля, проживающий в Польше украинец совершил самоподжог возле генконсульства Украины. В критическом состоянии его доставили в больницу
Об этом сообщает RMF24.
"Утром у здания генерального консульства Украины в Кракове украинец, проживавший в Польше, предпринял попытку самосожжения. В тяжелом состоянии гражданин был доставлен в больницу. Врачи сейчас оказывают ему срочную медицинскую помощь. Состояние украинца критическое", - сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.
Отмечается, что этим утром 63-летний украинец пришел к зданию генконсульства Украины в Кракове и, находясь в очереди, начал "вести себя иррационально".
По словам местных правоохранителей, мужчина выкрикивал лозунги на украинском, призывая присутствующих вокруг мужчин вернуться в Украину и защищаться от россиян.
По словам Николенко, Генеральное консульство взаимодействует с начавшими расследование польскими правоохранителями, чтобы установить причину и все обстоятельства трагедии. Консулы также контролируют предоставление медицинской помощи гражданину и устанавливают связь с его родными.
- В пункте пропуска "Ягодин" на украинско-польской границе могут быть задержки в прохождении электронной очереди из-за протестов польских аграриев.
- На утро вторника, 11 апреля, перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины образовались очереди из 320 автомобилей и автобуса, пешеходы отсутствуют.
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