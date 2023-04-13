Об этом сообщает RMF24.

"Утром у здания генерального консульства Украины в Кракове украинец, проживавший в Польше, предпринял попытку самосожжения. В тяжелом состоянии гражданин был доставлен в больницу. Врачи сейчас оказывают ему срочную медицинскую помощь. Состояние украинца критическое", - сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

Отмечается, что этим утром 63-летний украинец пришел к зданию генконсульства Украины в Кракове и, находясь в очереди, начал "вести себя иррационально".

По словам местных правоохранителей, мужчина выкрикивал лозунги на украинском, призывая присутствующих вокруг мужчин вернуться в Украину и защищаться от россиян.

По словам Николенко, Генеральное консульство взаимодействует с начавшими расследование польскими правоохранителями, чтобы установить причину и все обстоятельства трагедии. Консулы также контролируют предоставление медицинской помощи гражданину и устанавливают связь с его родными.