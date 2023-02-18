Украинец Соболь отдал первый ассист за французский "Страсбур". Его команда победила "Анже"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Страсбурга" над "Анже" со счетом 2:1. В стартовом составе на поле появился украинец Эдуард Соболь.

На 14-й минуте Соболь присоединился к первому голу "Страсбурга". Украинец отдал голевой пас на открывший счет во встрече Хабиба Диалло.

В турнирной таблице Лиги 1 "Страсбург" поднялся из зоны вылета на 15-ю позицию, у них 21 набранный балл.

"Анже" – последний – 10 очков.

Лига 1

24-й тур

18 февраля

"Страсбург" – "Анже" 2:1

Голы: Диалло, 14, 42 - Бенталеб, 73 (пен.)