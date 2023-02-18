Украинец Соболь отдал первый ассист за французский "Страсбур". Его команда победила "Анже"
В 24-м туре чемпионата Франции по футболу "Страсбур", за который выступает Эдуард Соболь, победил "Анже"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Страсбурга" над "Анже" со счетом 2:1. В стартовом составе на поле появился украинец Эдуард Соболь.
На 14-й минуте Соболь присоединился к первому голу "Страсбурга". Украинец отдал голевой пас на открывший счет во встрече Хабиба Диалло.
В турнирной таблице Лиги 1 "Страсбург" поднялся из зоны вылета на 15-ю позицию, у них 21 набранный балл.
"Анже" – последний – 10 очков.
Лига 1
24-й тур
18 февраля
"Страсбург" – "Анже" 2:1
Голы: Диалло, 14, 42 - Бенталеб, 73 (пен.)
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.36
Покупка 39.36Продажа 40.01
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.36
- Актуальное
- Важное