Украинец Шаболда, которого держат оккупанты в ОРДО, подвергся пыткам и находится в критическом состоянии, - Денисова

Об этом сообщает Офис омбудсмана.



Вячеслав Шаболда – дончанин. Мужчина – сирота, поэтому его воспитывали бабушка с дедушкой, которых он после начала русско-украинской войны не смог оставить в Донецке. Он отец двоих детей. На время задержания Вячеслава Шаболды дочке было три месяца, сыну – два года.



"Сотрудники МГБ" задержали мужчину 24 июня 2019 года, когда он работал в одной из гостиниц Донецка.



"После исчезновения родные искали Вячеслава Шаболды несколько дней в больницах и моргах. О точном месте нахождения Вячеслава Шаболды стало известно только от освобожденных из плена граждан Украины", - отметила Людмила Денисова.



По ее информации, в течение первых пяти месяцев украинца удерживали в "Изоляции", где ему вырвали зубы, пытали электрическим током и угрожали убить детей.



В ноябре 2019 года Вячеслав Шаболд был переведен в донецкий СИЗО. Его обвиняют в "шпионаже". Досудебное следствие длится около трех лет.



"Муж жалуется на сильную головную боль. Кроме того, до ареста он лечил грыжу позвоночника: накануне задержания проходил мануальную терапию и лечение у остеопата. Из-за сосудистой патологии мозгового кровообращения, Вячеслав состоял на учете у ангионевролога", - рассказала .



Вячеслав Шаболда не получает никакой медицинской помощи. Также ему не дают лекарства, которые передает жена.



Все вышеназванные действия в отношении Вячеслава Шаболды являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевских Конвенциях от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих. свобод человека в 1950 году", - подчеркнула Людмила Денисова.



Она обратилась к руководству Международного комитета Красного Креста в Украине срочно посетить Вячеслава Шаболду, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью. Также омбудсман просит координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для предоставления соответствующей помощи и поднятия вопроса о его увольнении по состоянию здоровья.



Учитывая критическое состояние здоровья Вячеслава Шаболды, Людмила Денисова требует немедленного увольнения.