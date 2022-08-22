Украинец Середа в 16 лет выиграл взрослый ЧЕ по прыжкам в воду
Украинец Алексей Середа во второй раз в карьере получил золото чемпионата Европы по прыжкам в воду с платформы 10 м
Об этом сообщает Еспресо.TV
На чемпионате Европы в Риме (Италия), Середа выиграл соревнование с результатом 493,55 балла и существенно опередил ближайшего конкурента – британца Ноа Уильямса, набравшего 459,00 балла. Бронза у еще одного представителя Великобритании Бена Катмора – 438,35.
16-летний Алексей Середа во второй раз в карьере выиграл золото ЧЕ по прыжкам в воду с платформы 10 м. Впервые украинец это сделал в 2019 году, когда ему было всего 13 лет. Также он выиграл золото ЧЕ-2021 в синхронных прыжках с платформы.
ЧЕ по водным видам спорта
Рим, Италия
Прыжки в воду. Мужчины. Платформа 10 м
21 августа
1. Алексей Середа (Украина) – 493,55 балла
2. Ноа Уильямс (Великобритания) – 459,00
3. Бен Катмор (Великобритания) – 438,35
5. Евгений Науменко (Украина) – 406,65
- 16 августа Михаил Романчук завоевал золото чемпионата Европы в плавании на дистанции 1500 м вольным стилем и установил новый рекорд Украины.
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