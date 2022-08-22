Об этом сообщает Еспресо.TV

На чемпионате Европы в Риме (Италия), Середа выиграл соревнование с результатом 493,55 балла и существенно опередил ближайшего конкурента – британца Ноа Уильямса, набравшего 459,00 балла. Бронза у еще одного представителя Великобритании Бена Катмора – 438,35.

16-летний Алексей Середа во второй раз в карьере выиграл золото ЧЕ по прыжкам в воду с платформы 10 м. Впервые украинец это сделал в 2019 году, когда ему было всего 13 лет. Также он выиграл золото ЧЕ-2021 в синхронных прыжках с платформы.

ЧЕ по водным видам спорта

Рим, Италия

Прыжки в воду. Мужчины. Платформа 10 м

21 августа

1. Алексей Середа (Украина) – 493,55 балла

2. Ноа Уильямс (Великобритания) – 459,00

3. Бен Катмор (Великобритания) – 438,35

5. Евгений Науменко (Украина) – 406,65

16 августа Михаил Романчук завоевал золото чемпионата Европы в плавании на дистанции 1500 м вольным стилем и установил новый рекорд Украины.

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