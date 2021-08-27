Украинец с рекордом завоевал серебро на Паралимпиаде в Токио
Украинец Владислав Белый стал вторым на соревнованиях по метанию копья на Паралимпиаде в Токио
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинец Владислав Белый стал вторым, показав результат 55,34 м. Это помогло установить ему новый европейский рекорд. Золотую медаль завоевал колумбиец Ривас Лемос. У него мировой рекорд - 60,31.
Другой украинец Александр Дорошенко с лучшим результатом в сезоне стал 5-м - 54,07.
Паралимпиада-2020
Метание копья. мужчины
1. Лемос Ривас (Колумбия) - 60,31 м (мировой рекорд)
2. Владислав Белый (Украина) - 55,34 (рекорд Европы)
3. Виллегас Лукуми (Колумбия) - 54,63
...
5. Александр Дорошенко (Украина) - 54,07
На счету сборной Украины уже 13 медалей и двенадцатое место в таблице. Наши спортсмены завоевали 1 золотую, 7 серебряных и 5 бронзовых наград.
По общему количеству медалей Украина - пятая.
- Напомним, 25 августа Елизавета Мерешко принесла Украине первую золотую медаль Паралимпийских игр-2020 в плавании на 50 м вольным стилем.
- После этого пловцы Алексей Вирченко и Максим Крипак и фехтовальщица Елена Федота выиграли серебряные медали Паралимпийских игр в Токио.
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