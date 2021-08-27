Украинец с рекордом завоевал серебро на Паралимпиаде в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Украинец Владислав Белый стал вторым, показав результат 55,34 м. Это помогло установить ему новый европейский рекорд. Золотую медаль завоевал колумбиец Ривас Лемос. У него мировой рекорд - 60,31.



Другой украинец Александр Дорошенко с лучшим результатом в сезоне стал 5-м - 54,07.



Паралимпиада-2020



Метание копья. мужчины



1. Лемос Ривас (Колумбия) - 60,31 м (мировой рекорд)



2. Владислав Белый (Украина) - 55,34 (рекорд Европы)



3. Виллегас Лукуми (Колумбия) - 54,63

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5. Александр Дорошенко (Украина) - 54,07



На счету сборной Украины уже 13 медалей и двенадцатое место в таблице. Наши спортсмены завоевали 1 золотую, 7 серебряных и 5 бронзовых наград.



По общему количеству медалей Украина - пятая.

Напомним, 25 августа Елизавета Мерешко принесла Украине первую золотую медаль Паралимпийских игр-2020 в плавании на 50 м вольным стилем.

После этого пловцы Алексей Вирченко и Максим Крипак и фехтовальщица Елена Федота выиграли серебряные медали Паралимпийских игр в Токио. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb