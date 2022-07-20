Об этом сообщает Еспресо.TV.

Чемпионат мира проходит в египетском Каире. В соревнованиях среди мужчин 37-летний украинец Игорь Рейзлин уступил в полуфинальном матче олимпийскому чемпиону Казуясе Минобе.

Встреча завершилась со счетом 13:12 в пользу японца.

Для Рейзлина это третья награда на ЧМ – в 2019-м он получил командное серебро и личную бронзу.

25 июля фехтовальщик Игорь Рейзлин стал бронзовым медалистом Олимпиады-2020 .

30 ноября на Конгрессе Международной федерации украинцев Игоря Рейзлина и Ольгу Харлан признали лучшими фехтовальщиками мира.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb