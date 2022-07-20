Украинец Рейзлин получил "бронзу" на ЧМ по фехтованию
Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин выиграл бронзовую награду на чемпионате мира в Египте
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Чемпионат мира проходит в египетском Каире. В соревнованиях среди мужчин 37-летний украинец Игорь Рейзлин уступил в полуфинальном матче олимпийскому чемпиону Казуясе Минобе.
Встреча завершилась со счетом 13:12 в пользу японца.
Для Рейзлина это третья награда на ЧМ – в 2019-м он получил командное серебро и личную бронзу.
- 25 июля фехтовальщик Игорь Рейзлин стал бронзовым медалистом Олимпиады-2020 .
- 30 ноября на Конгрессе Международной федерации украинцев Игоря Рейзлина и Ольгу Харлан признали лучшими фехтовальщиками мира.
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