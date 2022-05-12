Украинец Ребров выиграл чемпионат ОАЭ по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Аль-Айн" гарантировал себе первое место в турнирной таблице благодаря победе над "Аль-Джазирой" - 5:0. За три тура до финиша чемпионата ОАЭ команда Реброва стала недостижимой для преследователей, ближайший из них – "Шарджа" – отстает на 10 очков.

47-летний Сергей Ребров возглавил "Аль-Айн" летом 2021 года. Также он тренировал "Динамо", "Аль-Агли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".

7 мая Сергей Ребров призвал всех переходить в общении на украинский язык.

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