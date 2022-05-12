Украинец Ребров выиграл чемпионат ОАЭ по футболу
Украинский тренер Сергей Ребров привел "Аль-Айн" к победе в чемпионате ОАЭ по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Аль-Айн" гарантировал себе первое место в турнирной таблице благодаря победе над "Аль-Джазирой" - 5:0. За три тура до финиша чемпионата ОАЭ команда Реброва стала недостижимой для преследователей, ближайший из них – "Шарджа" – отстает на 10 очков.
47-летний Сергей Ребров возглавил "Аль-Айн" летом 2021 года. Также он тренировал "Динамо", "Аль-Агли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".
- 7 мая Сергей Ребров призвал всех переходить в общении на украинский язык.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 33Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное