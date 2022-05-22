Украинец провел тест-драйв КрАЗ Cougar, похищенного кадыровцами
Сергей Волощенко провел тест-драйв бронеавтомобиля КрАЗ Cougar, угнанного кадыровцами во время наступления на Киев и отбитого обратно
Об этом сообщилоAvto24 .
Кременчугский завод выпускал несколько версий броневиков, в том числе КрАЗ Cougar. Его производили по лицензии канадско-эмиратской компании на платформе Toyota Land Cruiser 79.
Автомобиль ремонтировали, поскольку при наступлении на Киев его угнали кадыровцы. Однако украинские военные вернули машину обратно. После ремонта бронеавтомобиль планируют отдать на нужды ВСУ.
Сергей Волощенко снял видео, где рассказал, что именно чинили в авто, достаточно ли ему мощности 240-сильного дизеля и почему в машине не подвесные сиденья, а деревянные лавки.
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