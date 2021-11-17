Украинец проведет бой за титул WBC Silver, выводящий на скандального российского друга Ломаченко
Украинский боксер Эдуард Скавинский встретится с Тулани Мбенге из ЮАР в поединке за титул WBC Silver в первом среднем весе
Об этом сообщает fightnews.com .
Всемирный боксерский совет на конгрессе в Мехико назначил поединок Скавинского против Мбенте за вакантный титул WBC Silver в первом среднем весе (до 69,85 кг)
Победитель этого поединка встретится с россиянином Александром Беспутиным в бою за звание обязательного претендента на титул WBC.
Александр Беспутин известен приятельскими отношениями с украинскими боксерами Василием Ломаченко и Александром Усиком.
В январе 2020 россиянин провалил допинг-тест, сделанный после победного боя против соотечественника Раджаба Бутаева в ноябре 2019 года. Поединок признали несостоявшимся, а Александра Беспутина лишили титула чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в полусреднем весе (до 66,7 кг).
Эдуард Скавинский выиграл все 14 поединков среди профессионалов. Тулани Мбенте одержал 18 побед и потерпел одно поражение.
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15 января 2020 стало известно, что Александра Беспутина поймали на допинге .
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