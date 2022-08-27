Об этом сообщает Еспресо.TV.

26 августа в Швейцарии украинец прыгнул на 2,24 м и по попыткам опередил действующего чемпиона мира Мутаза Эссу Брашима из Катара, получившего серебро и американца Джувона Гаррисона, которому досталась бронза.

Еще одну награду в Лозанне Украине принесла Марин Бех-Романчук, ставшая третьей в тройном прыжке. Украинка показала результат 14,31 м и уступила венесуэлке Юлимар Рохас (15,31 м) и ямайке Шанейке Рикеттс (14,64 м).

Бриллиантовая лига

Лозанна, Швейцария

Прыжки в высоту. Мужчины

26 августа

1. Андрей Проценко (Украина) 2,24 м

2. Мутаз Эсса Баршим (Катар) 2,24 м

3. Джувон Гаррисон (США) 2,24 м

Женщины. Тройной скачок

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,31 м

2. Шанейка Риккетс (Ямайка) – 14,64 м

3. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,31 м

18 июля Андрей Проценко завоевал бронзу в прыжках в высоту и принес сборной Украины первую награду чемпионата мира по легкой атлетике.

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