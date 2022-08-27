Украинец Проценко получил золото "Бриллиантовой лиги"
Украинский легкоатлет Андрей Проценко выиграл золотую награду в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне
Об этом сообщает Еспресо.TV.
26 августа в Швейцарии украинец прыгнул на 2,24 м и по попыткам опередил действующего чемпиона мира Мутаза Эссу Брашима из Катара, получившего серебро и американца Джувона Гаррисона, которому досталась бронза.
Еще одну награду в Лозанне Украине принесла Марин Бех-Романчук, ставшая третьей в тройном прыжке. Украинка показала результат 14,31 м и уступила венесуэлке Юлимар Рохас (15,31 м) и ямайке Шанейке Рикеттс (14,64 м).
Бриллиантовая лига
Лозанна, Швейцария
Прыжки в высоту. Мужчины
26 августа
1. Андрей Проценко (Украина) 2,24 м
2. Мутаз Эсса Баршим (Катар) 2,24 м
3. Джувон Гаррисон (США) 2,24 м
Женщины. Тройной скачок
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,31 м
2. Шанейка Риккетс (Ямайка) – 14,64 м
3. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,31 м
- 18 июля Андрей Проценко завоевал бронзу в прыжках в высоту и принес сборной Украины первую награду чемпионата мира по легкой атлетике.
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