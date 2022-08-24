Украинец пробежал 850 км до Варшавы: марафон "Украина-Польша вместе!" успешно завершился
В Варшаве 24 августа завершился 14-дневный ультрамарафон благодарности "Украина-Польша вместе!", во время которого украинец пробежал 850 км
Об этом 24 августа в фейсбуке сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Украинец Владимир Сковородка 11 августа приступил к ультрамарафону "Украина-Польша вместе!". Он должен был за 14 дней пробежать расстояние от Киева до Варшавы. Целью вызова было собрать 2 млн грн на подводные дроны для спасателей и выразить благодарность польскому народу за поддержку Украины во время войны. Также это стало шансом поставить новый рекорд, который войдет в "Национальный реестр рекордов Украины 2022".
Сегодня Владимир Сковородка финишировал в столице Польши Варшаве. За 14 дней он преодолел 850 км. Каждый день он пробегал 50-60 км.
Кроме того, вместе с Владимиром из Киева на пробежку отправились Николай Войтович, Руслан Буток и Сергей Борков. Они пробежали 200, 300 и более 400 км соответственно.
В течение всей дистанции марафонца радостно встречали в разных городах Польши и Украины. Сегодня в Варшаве его встретили не менее эмоционально и тепло.
В рамках марафона удалось собрать только 541 557 грн из запланированных 2 млн.
Присоединиться к сбору можно по ссылке . Чтобы стать участником марафона, необходимо выбрать желаемое расстояние и внести благотворительный взнос.
Справка
Владимир Сковородка работает в ГСЧС на протяжении 9 лет. В 2019-2021 годах он участвовал в ультрамарафонах, в рамках которых необходимо пробежать 500 км за 10 дней.
- 11 августа стартовал ультрамарафон "Украина-Польша вместе!"
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