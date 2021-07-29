Украинец поспорит за титул лучшего бойца MMA в мире
Украинский представитель смешанных единоборств Ярослав Амосов претендует на звание лучшего бойца 2021 года по версии MMA Awards
Об этом сообщает официальный сайт MMA Awards.
Ярослав Амосов, который является чемпионом промоушена Bellator в полусреднем весе (до 77 кг), поспорит за престижную награду с американцем Камару Усманом, мексиканцем Брэндоном Морено, бразильцем Чарльзом Оливейрой и поляком Яном Блаховичем.
Также украинец претендует на победу в других номинациях - "Прорыв года" и "Международный боец года".
27-летний Ярослав Амосов стал первым украинцем, который получил чемпионский титул одного из самых престижных в мире промоушенов - Bellator.
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Напомним, 12 июня Ярослав Амосов стал первым украинским бойцом смешанных единоборств , получившим титул престижного промоушена MMA - Bellator.
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