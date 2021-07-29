Украинец поспорит за титул лучшего бойца MMA в мире

Об этом сообщает официальный сайт MMA Awards.

Ярослав Амосов, который является чемпионом промоушена Bellator в полусреднем весе (до 77 кг), поспорит за престижную награду с американцем Камару Усманом, мексиканцем Брэндоном Морено, бразильцем Чарльзом Оливейрой и поляком Яном Блаховичем.

Также украинец претендует на победу в других номинациях - "Прорыв года" и "Международный боец года".

27-летний Ярослав Амосов стал первым украинцем, который получил чемпионский титул одного из самых престижных в мире промоушенов - Bellator.

Напомним, 12 июня Ярослав Амосов стал первым украинским бойцом смешанных единоборств , получившим титул престижного промоушена MMA - Bellator.

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