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Украинец получил три золотые медали Кубка мира по спортивной гимнастике

1 мая, 2023 понедельник
12:35
Спорт

Украинский гимнаст Илья Ковтун выиграл три золотых и одну бронзовую награду на этапе Кубка мира в Египте

Об этом сообщает НОК Украины.

После победы в вольных упражнениях и бронзы на коне в первый день финалов Ковтун выиграл два золота в заключительный соревновательный день в Каире.

Украинец выиграл в своей коронной дисциплине на брусьях, за выступление в которой получил 14.830 балла. Также 19-летний гимнаст стал лучшим на перекладине, где заработал отметку 14.100.

Еще одну медаль на этапе Кубка мира в Египте Украине принес Назар Чепурный, который с показателем 14,799 стал вторым в опорном прыжке. Победил действующий чемпион мира в этом виде Артур Давтян из Армении – 15.166.

Илья Ковтун является чемпионом Европы на брусьях и бронзовым медалистом ЧЕ и чемпионата мира в самом престижном виде гимнастики - многоборье.


 
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