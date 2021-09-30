Украинец получил титул лучшего боксера 2021 года

Об этом сообщает Федерация бокса Украины в Instagram.

Лучшим боксером 2021 года Хижняка признала AIBA - Международная ассоциация любительского бокса. Отец боксера Александр Хижняк-старший - стал лучшим тренером года.

Александр Хижняк на Олимпиаде-2020 был фаворитом в категории до 75 кг, однако сенсационно проиграл в финале Эберту Соузу из Бразилии, пропустив нокаутирующий удар в третьем раунде.



Напомним, 7 августа Александр Хижняк проиграл в финале Олимпийских игр в Токио бразильцу Эберту Соузу и получил серебряную награду.

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