Украинец получил титул лучшего боксера 2021 года
Серебряный медалист Олимпиады в Токио Александр Хижняк признан лучшим боксером мира 2021 года
Об этом сообщает Федерация бокса Украины в Instagram.
Лучшим боксером 2021 года Хижняка признала AIBA - Международная ассоциация любительского бокса. Отец боксера Александр Хижняк-старший - стал лучшим тренером года.
Александр Хижняк на Олимпиаде-2020 был фаворитом в категории до 75 кг, однако сенсационно проиграл в финале Эберту Соузу из Бразилии, пропустив нокаутирующий удар в третьем раунде.
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Напомним, 7 августа Александр Хижняк проиграл в финале Олимпийских игр в Токио бразильцу Эберту Соузу и получил серебряную награду.
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