English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная Новости Украинец получил международную студенческую премию Chegg.org 2022 года за изобретение дрона для разминирования

Украинец получил международную студенческую премию Chegg.org 2022 года за изобретение дрона для разминирования

21 сентября, 2022 среда
14:38
Новости

Игорь Клименко из Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского стал лучшим студентом мира по версии премии Chegg.org 2022, разработав "квадрокоптерный миноискатель"

Об этом сообщают организаторы премии Varkey Foundation.

Игорь Клименко получил золотую статуэтку в неделю ООН в Нью-Йорке, а вместе с ней $100 тыс. на развитие своего изобретения – робота для разминирования.

Изобретатель учится на физико-математическом факультете Киевского политехнического института. В 5-м классе, когда началась российско-украинская война, он понял, что хочет помочь стране и начал разрабатывать роботов для разминирования.

В 10 классе начал использовать квадрокоптеры и дроны в своих изобретениях. Последние два года работает над своим исследованием Quadcopter Mines Detector, которое представит на многочисленных конкурсах и выставках.

Игорь Клименко разработал два рабочих прототипа своего устройства и сейчас работает с инвесторами и разными организациями для быстрого внедрения в реальных условиях, чтобы помочь уменьшить количество жертв взрывных устройств и начать восстановление Украины. Он получил от Украины два официальных патента на свое устройство. В настоящее время изобретатель принимает участие в бизнес-инкубаторе UF Startup School Beginner 2022 и в скором времени планирует подписать с этой организацией соглашение о сотрудничестве.

Он планирует реализовать свое устройство и начать массовое производство, поэтому выигранные средства хочет использовать, чтобы привлечь больше компаний и организаций, чтобы инвестировать в готовый продукт и запустить его как можно скорее.

Справочно. Глобальная студенческая премия Chegg.org — это награда в размере 100 000 долларов США, которая вручается выдающемуся студенту, оказывающему реальное влияние на обучение, жизнь своих сверстников и общество за его пределами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Виталий Портников
Автор Виталий Портников
20 сентября, 2022 вторник
Путин хочет воевать
король Карл ІІІ
19 сентября, 2022 понедельник
Правление Чарльза ІІІ – только переходный этап в британской монархии, - корреспондент Ковач
20 сентября, 2022 вторник
Путин хочет покончить с войной в Украине, но понимает, что для этого придется вернуть все оккупированные земли, - Эрдоган
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.84
    Покупка 40.84
    Продажа 41.83
  • EUR
    Покупка 40.16
    Продажа 41.56
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
21 сентября
14:44
Великобритания готова помочь Украине с закупкой газа и развитием газодобычи, - Шмыгаль
14:36
Угрожал расправой и пытал пленных электрическим током: полковнику Росгвардии объявили подозрение
14:30
Путин хотел стать "спасителем" российской империи, он станет ее могильником, - Климкин
14:22
Эксклюзив
"Ускорит крах РФ": офицер батальона "Свобода" Ильенко о мобилизации в России
14:20
Аmazon
Amazon полностью отменил комиссию для украинских предпринимателей, продающих товары в ЕС и Британию
14:13
Оккупанты ударили по Запорожью: попали в объекты инфраструктуры
14:13
Эксклюзив
РФ нужно три недели, чтобы отмобилизовать значимую силу и бросить ее в бой, - военный эксперт Притула
13:59
Каменных половецких баб, уцелевших после обстрелов вблизи Изюма, планируют эвакуировать в Харьков
13:44
В Сватово в Луганской области уничтожили комендатуру, где оккупанты организовали штаб и склад боеприпасов
13:43
Кремль засекретил пункт указа Путина, в котором говорится о количестве мобилизованных
13:38
Литва привела в повышенную боевую готовность войска на фоне частичной мобилизации в РФ
13:37
Алексей Данилов
Данилов назвал заявление Путина о частичной мобилизации "программой утилизации россиян"
13:35
В Украине ликвидировали начальника штаба батальона оккупантов, - офицер ВСУ Штефан
13:24
Украинцы - благородный народ, который сейчас принимает мученическую смерть, - Папа Франциск
13:19
Нариман Джелялов
Оккупационный суд Крыма приговорил Наримана Джеляла к 17 годам лишения свободы
13:19
В Харькове разоблачили псевдоправоохранителей, которые с оружием требовали у людей деньги
13:18
китай
"Диалог и переговоры": в МИД Китая прокомментировали заявления Путина о мобилизации и псевдореферендумах
13:12
В Украине ликвидировали российского "комбата" элдеэнеровцев, - офицер ВСУ Штефан
13:01
Енакиевский завод остановили: оккупанты планируют "мобилизовать" 200-500 работников, – разведка
12:53
Страны, нейтральные по поводу войны в Украине, становятся соучастниками нового империализма, - Макрон
12:51
Эксклюзив
НБУ
НБУ планирует продавать ОВГЗ населению по повышенной ставке, - банковский эксперт Дубогрыз
12:41
Против судьи Львова, имеющего российское гражданство, открыли уголовное производство
12:34
В доме подсанкционного российского олигарха Усманова в Германии проходят обыски
12:32
ОБСЕ
"Референдумы" не будут иметь юридическую силу: ОБСЕ о планах Путина на временно оккупированных территориях Украины
12:30
Латвия
Из соображений безопасности: Латвия не будет выдавать визы беглым от мобилизации россиянам
12:21
Инфографика
Курс валют на сегодняшний день: цена доллара на наличном рынке подскочила
12:00
Антивоенные движения объявили 21 сентября акции протеста против мобилизации во всех городах России
11:58
Эксклюзив
Иран
В Иране на фоне протестов может возникнуть революционная ситуация, - эксперт-международник Семиволос
11:55
Шотландия – Украина: Петраков обнародовал заявку сборной на матч Лиги наций
11:44
В ОПУ отреагировали на объявление частичной мобилизации в РФ: показывает, как "все идет по плану"
11:40
В Запорожской области россияне в течение суток разрушили 23 гражданских объекта
11:33
Решение Путина о мобилизации доказывает, что Украина побеждает в этой войне, - министр обороны Британии Уоллес
11:17
После объявления частичной мобилизации в России запретили выезд за границу всем стоящим на военном учете
11:13
Бриджит Бринк
Мобилизация - признак слабости и провала России, - посол США в Украине Бринк
11:05
Эксклюзив
Карта боевых действий. Обзор событий 17-20 сентября: Херсонщина, Запорожье и Донбасс
10:45
В Полтавской области 21 сентября будут продолжаться учебные стрельбы: будут раздаваться выстрелы
10:41
Кроме Турции, карты "Мир" перестали принимать во Вьетнаме, Казахстане и Армении
10:38
Британская разведка объяснила, почему в кремле решили немедленно проводить псевдореферендумы
10:16
Полномасштабная война РФ против Украины: количество раненых детей возросло до более чем 764
10:04
Николай Княжицкий
Мобилизация – начало краха режима Путина
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV