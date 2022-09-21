Об этом сообщают организаторы премии Varkey Foundation.

Игорь Клименко получил золотую статуэтку в неделю ООН в Нью-Йорке, а вместе с ней $100 тыс. на развитие своего изобретения – робота для разминирования.

Изобретатель учится на физико-математическом факультете Киевского политехнического института. В 5-м классе, когда началась российско-украинская война, он понял, что хочет помочь стране и начал разрабатывать роботов для разминирования.

В 10 классе начал использовать квадрокоптеры и дроны в своих изобретениях. Последние два года работает над своим исследованием Quadcopter Mines Detector, которое представит на многочисленных конкурсах и выставках.

Игорь Клименко разработал два рабочих прототипа своего устройства и сейчас работает с инвесторами и разными организациями для быстрого внедрения в реальных условиях, чтобы помочь уменьшить количество жертв взрывных устройств и начать восстановление Украины. Он получил от Украины два официальных патента на свое устройство. В настоящее время изобретатель принимает участие в бизнес-инкубаторе UF Startup School Beginner 2022 и в скором времени планирует подписать с этой организацией соглашение о сотрудничестве.

Он планирует реализовать свое устройство и начать массовое производство, поэтому выигранные средства хочет использовать, чтобы привлечь больше компаний и организаций, чтобы инвестировать в готовый продукт и запустить его как можно скорее.

Справочно. Глобальная студенческая премия Chegg.org — это награда в размере 100 000 долларов США, которая вручается выдающемуся студенту, оказывающему реальное влияние на обучение, жизнь своих сверстников и общество за его пределами.

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