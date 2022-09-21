Украинец получил международную студенческую премию Chegg.org 2022 года за изобретение дрона для разминирования
Игорь Клименко из Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского стал лучшим студентом мира по версии премии Chegg.org 2022, разработав "квадрокоптерный миноискатель"
Об этом сообщают организаторы премии Varkey Foundation.
Игорь Клименко получил золотую статуэтку в неделю ООН в Нью-Йорке, а вместе с ней $100 тыс. на развитие своего изобретения – робота для разминирования.
Изобретатель учится на физико-математическом факультете Киевского политехнического института. В 5-м классе, когда началась российско-украинская война, он понял, что хочет помочь стране и начал разрабатывать роботов для разминирования.
В 10 классе начал использовать квадрокоптеры и дроны в своих изобретениях. Последние два года работает над своим исследованием Quadcopter Mines Detector, которое представит на многочисленных конкурсах и выставках.
Игорь Клименко разработал два рабочих прототипа своего устройства и сейчас работает с инвесторами и разными организациями для быстрого внедрения в реальных условиях, чтобы помочь уменьшить количество жертв взрывных устройств и начать восстановление Украины. Он получил от Украины два официальных патента на свое устройство. В настоящее время изобретатель принимает участие в бизнес-инкубаторе UF Startup School Beginner 2022 и в скором времени планирует подписать с этой организацией соглашение о сотрудничестве.
Он планирует реализовать свое устройство и начать массовое производство, поэтому выигранные средства хочет использовать, чтобы привлечь больше компаний и организаций, чтобы инвестировать в готовый продукт и запустить его как можно скорее.
Справочно. Глобальная студенческая премия Chegg.org — это награда в размере 100 000 долларов США, которая вручается выдающемуся студенту, оказывающему реальное влияние на обучение, жизнь своих сверстников и общество за его пределами.
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