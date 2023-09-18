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Украинец получил 5 высших образований в 24 года, установив рекорд страны

18 сентября, 2023 понедельник
17:59
Общество

Евгений Нотевский стал самым молодым украинцем, получившим наибольшее количество высших образований – в возрасте 24 лет он получил 5 дипломов, тем самым побив рекорд Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Отмечается, что это абсолютный рекорд среди украинских мужчин в возрасте до 25 лет. Достижение зафиксировал Национальный реестр рекордов, награждение состоялось сегодня, 18 сентября, в КНЭУ им. Вадима Гетьмана.

Сам рекордсмен подчеркнул, что трудно было не завершить обучение по 5 специальностям, а защитить 5 дипломов, 4 из которых – с отличием.

“Горжусь, что на таком уровне высоко оценены мои усилия, потому что, скажу откровенно, завершить обучение по 5 разным направлениям - это одно дело, а выйти по 4 из 5 специальностей на диплом с отличием и успешно написать и защитить дипломные работы, - то еще больший труд! Уверен, что студенты, выпускники вузов здесь со мной согласятся”, - комментирует Нотевский.

Руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова подчеркнула, что это "уникальное событие для всей Украины".

Нотевский рассказал, что образование по специальностям "Экономика", "Право" и "Государственное управление и местное самоуправление" получил, чтобы "усилить себя в избранном направлении деятельности и понимании того, как функционирует государство и построены общественно-политические процессы". "Менеджмент" рекордсмен закончил для получения "навыков по построению эффективных команд и осуществлению управления сообществ".

Образование по специальности "Индустрия здорового питания" было необходимо Нотевскому для собственного хобби.

"По моему мнению, не только основная деятельность должна иметь основательное профессиональное усиление, но и интересы, хобби, если мы тоже хотим быть успешными в них, должны нести за собой правильное и комплексное понимание. С этим связано завершение мной образовательной программы "Индустрия здорового питания", ведь я с 2020 года активно занялся спортом, сейчас уже являюсь кандидатом в мастера спорта по становой тяге и подъему штанги на бицепс. А спортивные результаты зависят на 80% от правильного питания, поэтому сами понимаете мои мотивы относительно крайней магистратуры", – объяснил рекордсмен.

Кроме того, Нотевский заявил, что не собирается останавливаться на достигнутом.

“Сейчас я являюсь аспирантом специальности "Менеджмент" Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана. В соответствии с индивидуальным планом обучения вместе с научным руководителем работаем над диссертационным исследованием по теме "Управление предприятием на основе ESG-концепции", - добавил он.

Рекордсмен поделился, что родные не сразу поняли такую сильную тягу к обучению.

Моя семья в начале еще с удивлением реагировала на мои желания, намерения и действия в этом направлении. Даже было такое, что после первого года обучения в университете я только после результатов зачисления на другую специальность сообщил им об этом. Сначала отговаривали, говорили, что будет время после завершения бакалавриата и т.д, но я всегда говорил, что пока есть время, желание, надо это делать сейчас, а не потом, ведь все может измениться. В конце концов родители привыкли к этому и поддерживают меня”, - делится парень.

Справочно. С сентября 2016 по декабрь 2022 гг. Евгений получил образование по специальностям "Экономика", "Право", магистр менеджмента, магистр государственного управления и местного самоуправления и магистр пищевых технологий. 4 из 5 полученных дипломов рекордсмена о высшем образовании – с отличием. За время обучения был лауреатом именной академической стипендии президента Украины (2019), премии Киевского городского головы за особые достижения молодежи в развитии столицы Украины - города-героя Киева (2019) и именной академической стипендии Верховной Рады Украины (2020), неоднократно становился победителем. студенческих научных работ.

образование
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