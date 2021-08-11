Украинец получил $ 3,5 тыс. за обнаружение ошибки в алгоритме Twitter
Социальная сеть Twitter заплатила выпускнику Киево-Могилянской академии Богдану Кулиничу $ 3,5 тыс. за обнаружение ошибок в алгоритме обрезки изображений
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNET.
Кулинич обнаружил, что искусственный интеллект часто предпочитает молодых людей и со светлым цветом кожи.
"Алгоритм имеет тенденцию считать более выразительными изображения людей, которые выглядят стройными, молодыми, светлого или теплого цвета кожи, гладкой текстурой кожи и с женскими чертами лица", - написал он.
По его словам, это может привести к дискриминации и сохранению стереотипных стандартов красоты.
В Twitter заявили, что такая находка является важной, так как такие фильтры могут исказить ожидания нашей собственной привлекательности.
Кулинич также считает, что алгоритм обрезал фото, чтобы подчеркнуть то, что он считает важным.
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