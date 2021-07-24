Украинец погиб в дорожной аварии в Польше
В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вблизи города Радомско в Польше, умер один украинец
Такую информацию сегодня, 24 июля 2021 года, распространило посольство Украины, передает Еспресо.TV .
"В медицинских учреждениях находятся 4 граждан Украины, 2 гражданина выписаны из больницы. К сожалению, 1 гражданин Украины погиб в результате ДТП", - говорится в сообщении.
Авария с участием микроавтобуса Volkswagen Transporter и легкового автомобиля Ниссан произошла недалеко от Радомско в Лодзком воеводстве.
Пострадавших доставили в медицинские учреждения в Лодзи, Радомско, Петркув-трибунальные и Ченстохове.
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