Украинец погиб в дорожной аварии в Польше

Такую информацию сегодня, 24 июля 2021 года, распространило посольство Украины, передает Еспресо.TV .



"В медицинских учреждениях находятся 4 граждан Украины, 2 гражданина выписаны из больницы. К сожалению, 1 гражданин Украины погиб в результате ДТП", - говорится в сообщении.



Авария с участием микроавтобуса Volkswagen Transporter и легкового автомобиля Ниссан произошла недалеко от Радомско в Лодзком воеводстве.



Пострадавших доставили в медицинские учреждения в Лодзи, Радомско, Петркув-трибунальные и Ченстохове.





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