Украинец победил россиянина на чемпионате мира по боксу. Видео

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В Белграде состоялся бой 1/16 финала чемпионата мира по боксу. Украинец Виктор Петров единогласным решением судей победил Евгения Кооля (5:0) из России.



28 октября еще один украинский боксер Цотне Рогава проиграл представителю Армении Давиду Чалояну отдельным решением судей (1:4).



25-летний Виктор Петров является трехкратным чемпионом Европы среди юниоров и серебряным призером чемпионата мира среди молодежи 2014 года. Украинец выступает в весовой категории до 67 кг.



Чемпионата мира-2021 по боксу среди мужчин проходит с 24 октября по 6 ноября. Соревнования собрали более полутысячи спортсменов из 88 стран.



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