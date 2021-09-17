Украинец победил на ЧМ по скалолазанию в Москве
Украинец Даниил Болдырев завоевал золото на чемпионате мира по спортивному скалолазанию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
ЧМ по спортивному скалолазанию проходил в Москве. Украинец Даниил Болдырев победил в дисциплине "скорость". Он показал результат 5,73 секунды.
Это второе золото для Болдырева на чемпионатах мира. В 2014 году он становился первым в этой же дисциплине. В его активе также триумф на ЧЕ в 2020 году.
Дисциплина "скорость" будет представлена на Олимпиаде-2024 в Париже.
Чемпионат мира по спортивному скалолазанию
17 сентября
Мужчины, скорость
1. Даниил Болдырев (Украина) - 5,73 с.
2. Эрик ноября Кардона (Испания) - 5,95 с.
3. Ноа Братши (США) - 6,31 с.
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