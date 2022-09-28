English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная Спорт Украинец Овчаренко победил российского теннисиста Данилова на турнире в Италии

Украинец Овчаренко победил российского теннисиста Данилова на турнире в Италии

28 сентября, 2022 среда
01:10
Спорт

В первом круге ITF M25 в Италии украинский теннисист Александр Овчаренко победил россиянина Савриана Данилова

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч Овчаренко с россиянином Даниловым длился 2 часа 54 минуты. Соперник выступал под нейтральным флагом, а поединок закончился со счетом – 4:6, 7:5, 7(7):6(2).

В рейтинге ATP Александр Овчаренко занимает 437 позицию, а Савриан Данилов – 586. В следующем круге украинец сыграет с итальянцем Алессандро Кортеджани, занимающим в рейтинге 1700 место.

ITF M25

Грунт. Первый круг

Санта-Маргерита-ди-Пула, Италия

27 сентября

Александр Овчаренко (Украина) – Савриан Данилов – 4:6, 7:5, 7(7):6(2)

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Россия
Италия
Читайте также:
Роквелл B-1 Лансер
27 сентября, 2022 вторник
США могут без использования ядерного оружия уничтожить армию РФ одним мощным ударом, - авиатор Хазан
Путін та Лукашенко. Сочі, 2022 рік
26 сентября, 2022 понедельник
Путин и Лукашенко встретились в Сочи и сделали совместное заявление по поводу отношений с Западом
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
27 сентября, 2022 вторник
Что делать после ядерного взрыва и как уберечься от большой дозы радиации: советы от Сергея Згурца
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.74
    Покупка 40.74
    Продажа 41.72
  • EUR
    Покупка 39.19
    Продажа 40.38
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
28 сентября
01:26
Александр Петраков
Петраков назвал футболистов, которые винноватые за неудачный исход матча Украина - Шотландия
01:22
Реальная энергонезависимость и ответ на шантаж России: в Польше официально открыли газопровод Baltic Pipe
01:16
В Николаеве прогремели взрывы
00:56
Токмак
ВСУ уничтожили российскую базу в Токмаке
00:40
Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать зерновую инициативу, – Зеленский
00:39
псевдореферендум
Россияне объявили результаты псевдореферендума в "Л/ДНР" и на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей
00:28
За право принимать Евровидение-2023 будут бороться Ливерпуль и Глазго
00:22
Владимир Путин
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 27 сентября
00:21
Зеленский анонсировал хорошие новости с фронта
2022, вторник
27 сентября
23:58
Инфографика
Лига наций: как выглядит итоговая турнирная таблица группы сборной Украины
23:38
Сборная Украины сыграла вничью с Шотландией и не вышла в элитный дивизион Лиги наций
23:10
Литва передаст зимнюю форму около 25 тысячам защитников Украины
23:07
Количество въехавших в Евросоюз россиян возросло на 30% за неделю
22:20
Россияне ударили по Одесчине и Кривому Рогу ракетами Х-59. Их сбила украинская ПВО
21:57
На восстановление инфраструктуры в Киевской области Кабмин дополнительно выделил 300 млн грн
21:56
Спецслужбы США предупреждали Германию о возможных диверсиях на "Северном потоке", - СМИ
21:46
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
В течение следующих шести месяцев Россия вероятно мобилизует от 700 тысяч до 1 млн. Колонка Сергея Згурца
21:35
"Считаем неприемлемым садиться за один стол с представителями страны-агрессора": Украинская федерация гимнастики будет бойкотировать Конгресс ФИЖ 2022
21:30
Финские пограничники инициировали строительство забора на границе с Россией
21:25
Латвия
В Латвии объявили чрезвычайную ситуацию в приграничных районах из-за мобилизации в России
21:19
Обновлено
Оккупанты нанесли удары по Харькову, в некоторых районах города исчез свет
21:09
Беларусь готовится принимать воинские эшелоны со стороны РФ, – железнодорожники
21:08
Эксклюзив
Мир приближается к границе использования санкций против Российской Федерации, - юрист Загребельская
20:44
Французская эко-компания Neo Eco отстроит в Гостомеле школу, детсад и 6 жилых домов
20:15
В Украине будет создан офис Продовольственной организации ООН, - Минэкономики
19:59
Бюро экономбезопасности предлагает ввести санкции против 23 юрлиц, связанных с РФ и Беларусью
19:45
Нацгвардейцы взяли в плен 15 российских военных, среди них – два майора
19:33
ВСУ поразили 5 пунктов управления и 22 района сосредоточения живой силы оккупантов, - Генштаб
19:29
Енс Столтенберг
Йенс Столтенберг призвал страны НАТО срочно пополнить запасы оружия, чтобы продолжать поддержку Украины
19:27
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
19:23
Силы обороны отразили вражеские атаки в районах 10 населенных пунктов в Донецкой области, - Генштаб
19:19
Порошенко привез гуманитарный груз в Казачью Лопань Харьковской области: "русский мир" оставляет после себя сплошные руины
18:54
Анка Фельдгузен
Германия не ставит требований Украине по использованию поставленного оружия против РФ, - посол Фельдгузен
18:38
Более 10 тыс. мужчин в оккупированном Мариуполе грозит принудительная мобилизация, - мэр
18:13
Связанные с РФ и Беларусью компании получили почти 1 млрд грн от Украины с начала масштабной войны, - YouControl
18:09
санкции против РФ
Правительство Украины полностью запретило экспорт в Россию
17:50
На месте аварий трубопроводов Северных потоков зафиксировано два взрыва, - шведские сейсмологи
17:50
Суд избрал меру пресечения мэру Белой Церкви, которому инкриминируют махинации с недвижимостью
17:49
Эксклюзив
Путин
США оставляют Путину не щель, а целое окно возможностей для прекращения войны, - дипломат Чалый
17:49
Эксклюзив
Если российская армия получит адское и болезненное поражение под Лиманом, то она уже негде наступать не сможет, - военный эксперт Киричевский
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV