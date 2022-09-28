Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч Овчаренко с россиянином Даниловым длился 2 часа 54 минуты. Соперник выступал под нейтральным флагом, а поединок закончился со счетом – 4:6, 7:5, 7(7):6(2).

В рейтинге ATP Александр Овчаренко занимает 437 позицию, а Савриан Данилов – 586. В следующем круге украинец сыграет с итальянцем Алессандро Кортеджани, занимающим в рейтинге 1700 место.

ITF M25

Грунт. Первый круг

Санта-Маргерита-ди-Пула, Италия

27 сентября

Александр Овчаренко (Украина) – Савриан Данилов – 4:6, 7:5, 7(7):6(2)

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