Украинец Овчаренко победил российского теннисиста Данилова на турнире в Италии
В первом круге ITF M25 в Италии украинский теннисист Александр Овчаренко победил россиянина Савриана Данилова
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч Овчаренко с россиянином Даниловым длился 2 часа 54 минуты. Соперник выступал под нейтральным флагом, а поединок закончился со счетом – 4:6, 7:5, 7(7):6(2).
В рейтинге ATP Александр Овчаренко занимает 437 позицию, а Савриан Данилов – 586. В следующем круге украинец сыграет с итальянцем Алессандро Кортеджани, занимающим в рейтинге 1700 место.
ITF M25
Грунт. Первый круг
Санта-Маргерита-ди-Пула, Италия
27 сентября
Александр Овчаренко (Украина) – Савриан Данилов – 4:6, 7:5, 7(7):6(2)
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