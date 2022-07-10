Украинец Новиков получил титул сильнейшего человека мира
Украинский стронгмен Алексей Новиков во второй раз получил титул Strongman Classic
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На соревнованиях в Лондоне Новиков набрал 54 балла и на 12 пунктов опередил ближайшего преследователя – канадца Митчелла Гупера.
Атлеты соревновались в пяти видах программы - подъеме гантелей, "воротах Геркулеса", "прогулке фермера" с грузом, тяге акселя и подъеме камней на пьедестал.
После победы Новиков призвал всех жертвовать деньги воюющим с Россией защитникам Украины.
"Лучшее поздравление для меня - это донат для пацанов", - написал Новиков.
26-летний Алексей Новиков в 2020 году получил титул "Самого сильного человека мира". В прошлом году он также выиграл турнир Strongman Classic.
- 3 апреля Алексей Новиков получил титул сильнейшего человека Европы.
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