Об этом сообщает Еспресо.TV.

На соревнованиях в Лондоне Новиков набрал 54 балла и на 12 пунктов опередил ближайшего преследователя – канадца Митчелла Гупера.

Атлеты соревновались в пяти видах программы - подъеме гантелей, "воротах Геркулеса", "прогулке фермера" с грузом, тяге акселя и подъеме камней на пьедестал.

После победы Новиков призвал всех жертвовать деньги воюющим с Россией защитникам Украины.

"Лучшее поздравление для меня - это донат для пацанов", - написал Новиков.

26-летний Алексей Новиков в 2020 году получил титул "Самого сильного человека мира". В прошлом году он также выиграл турнир Strongman Classic.

3 апреля Алексей Новиков получил титул сильнейшего человека Европы.

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