Украинец Новиков получил титул сильнейшего человека Европы и во время награждения призвал всех почтить павших в войне с РФ
Украинский стронгмен Алексей Новиков завоевал титул сильнейшего человека Европы в Великобритании
Об этом сообщает Giants Live в Facebook.
На соревнованиях в Лидсе Новиков набрал 52 балла и одержал победу в соревнованиях, которые состояли из пяти упражнений. Вторым стал шотландец Люк Столтмен, третьим – грузин Константин Джанашия.
Во время церемонии награждения Новиков попросил присутствующих почтить минутой молчания украинцев погибших в войне с Россией.
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