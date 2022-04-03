Украинец Новиков получил титул сильнейшего человека Европы и во время награждения призвал всех почтить павших в войне с РФ

Об этом сообщает Giants Live в Facebook.

На соревнованиях в Лидсе Новиков набрал 52 балла и одержал победу в соревнованиях, которые состояли из пяти упражнений. Вторым стал шотландец Люк Столтмен, третьим – грузин Константин Джанашия.

Во время церемонии награждения Новиков попросил присутствующих почтить минутой молчания украинцев погибших в войне с Россией.

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