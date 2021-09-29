Украинец нокаутировал поляка в 1-м раунде в Лас-Вегасе и получил контракт с UFC

Об этом сообщает UFC в twitter.

На турнире "Претендентский серия Дейн Уайта" в Лас-Вегасе (США) Потеря досрочно победил Судольски в первом раунде и обеспечил себе контракт с мощным промоушеном мира - UFC (Абсолютным бойцовским чемпионатом).

Серия Дейн Уайта проводится с целью найти новых талантливых бойцов. Сам президента UFC уже пообещал, что украинец в ближайшее время выступит на одном из шоу промоушена.

"Парню 25 лет, 93 кг, 190 см. Хотя коэффициенты ничего не значат, но он был андердогом - 3 к 1 в этом поединке. То есть букмекеры думали, что он будет уничтожен. Но он сделал прямо противоположное, поразительно прикончив оппонента. Я обязанности "обязательно поставлю этого парня в кард", - сказал Уайт.

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