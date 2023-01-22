Об этом сообщает UFC в Twitter.

В ночь на 22 января в Рио-де-Жанейро, Поттер победил Руа на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 283.

Украинец одержал победу нокаутом в первом раунде и впервые выиграл у UFC, где проводил лишь второй поединок. Всего на счету 26-летнего Поттере в смешанных единоборствах 19 побед и 3 поражения.

41-летний Маурисио Руа является бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе (до 93 кг). Он выиграл 27 боев, потерпел 14 поражений и 1 поединок свел вничью. После поражения от украинца бразилец объявил о завершении карьеры.

31 июля 2022 года Игорь Потеря проиграл в дебютном поединке в UFC румыну Николае Негумеряну.

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