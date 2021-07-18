Украинец нокаутировал американского боксера в 1-м раунде
Украинский боксер Сергей Богачук победил американца Брэндона Бауэ нокаутом в первом раунде
Об этом сообщает luckypunch.net в Instagram.
В ночь на воскресенье, 18 июля, в Рок-Рапидс (США) Богачук, выступающий в среднем весе (до 72,6 кг), победил Бауэ в первом раунде.
Эта победа стала 19-й в карьере украинца. Бой с американцем стал первым для Сергея Богачука после поражения техническим нокаутом от Брэндона Адамса из США, которое является единственным в его профессиональной карьере.
- Напомним, 2 марта американский тренер Мэнни Роблес заявил, что Сергей Богачук обладает всеми необходимыми качествами , чтобы стать чемпионом мира.
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