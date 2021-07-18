Украинец нокаутировал американского боксера в 1-м раунде

Об этом сообщает luckypunch.net в Instagram.

В ночь на воскресенье, 18 июля, в Рок-Рапидс (США) Богачук, выступающий в среднем весе (до 72,6 кг), победил Бауэ в первом раунде.

Эта победа стала 19-й в карьере украинца. Бой с американцем стал первым для Сергея Богачука после поражения техническим нокаутом от Брэндона Адамса из США, которое является единственным в его профессиональной карьере.

Напомним, 2 марта американский тренер Мэнни Роблес заявил, что Сергей Богачук обладает всеми необходимыми качествами , чтобы стать чемпионом мира.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb