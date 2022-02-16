Украинец Мыколенко возобновил тренировки в "Эвертоне"
Украинский защитник Виталий Мыколенко возобновил тренировки с английским "Эвертоном"
На официальном сайте "Эвертона" появилась серия фотографий по сегодняшней тренировке, на которой появился и украинский защитник Виталий Мыколенко.
Скорее всего, Мыколенко восстановился и уже занимается в общей группе команды. В последний раз украинец играл 5 февраля, когда провел 73 минуты в матчах против "Брентфорда" в Кубке Англии. После этого он пропустил 2 матча.
"Эвертон" занимает 16 место в турнирной таблице чемпионата Англии. За команду из Ливерпуля с января играет украинец Виталий Мыколенко. Левый защитник уже сыграл 3 матча.
- Напомним, 31 января "Эвертон" объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера.
- 1 февраля полузащитник сборной Англии Деле Алли перешел из "Тоттенхэма" в "Эвертон", за который выступает украинец Виталий Мыколенко.
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