Украинец Мыколенко пропустил первую тренировку "Эвертона" с новым тренером
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Мыколенко пропустил первую тренировку английской команды под руководством Данкана Фергюсона
Об этом сообщает LiverpoolWorld.
Сегодня, 19 января, Данкан Фергюсон провел первую тренировку, как и.о. главного тренера "Эвертона". Для украинских фанатов интересно, как себя показал Виталий Мыколенко.
По информации источника, украинский защитник Мыколенко отсутствовал на тренировке. Причины неизвестны, но в сети ходят слухи о возможном коронавирусе у защитника.
На тренировке не было также Аллана, Фабиана Делфа и Тома Дэвиса, который восстанавливается после травмы подколенного сухожилия.
Рафаэля Бенитеса решили уволить после поражения в 22-м туре чемпионата Англии от аутсайдера Премьер-лиги "Норвича" – 1:2. В общей сложности ливерпульцы в последних 13 матчах АПЛ одержали только одну победу. Они имеют 19 очков и занимают в турнирной таблице 15 место.
Бенитес был инициатором приглашения в "Эвертон" украинского защитника Виталия Мыколенко, который перешел в английский клуб из "Динамо" 1 января.
- Напомним, 15 января Виталий Мыколенко провел против "Норвича" первый матч за "Эвертон" в чемпионате Англии.
- 16 января "Эвертон" уволил с должности главного тренера испанца Рафаэля Бенитеса.
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