Украинец Миколенко забил дебютный гол в чемпионате Англии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Миколенко вышел в стартовом составе ливерпульцев и на 6-й минуте вывел их вперед ударом из-за пределов штрафной. Этот гол стал первым для украинца в составе "Эвертона", в который он перешел в январе.

"Лестер" отыгрался через 5 минут усилиями Петсона Дака. Победу команде из Ливерпуля на 30-й минуте принес Мэйсон Голгейт.

Миколенко после перерыва получил травму и был вынужден покинуть поле на 66-й минуте.

"Эвертон" обыграл "Лестер" со счетом 2:1, набрал 35 очков, поднялся на 16-е место и покинул "зону вылета". "Ириски" имеют матч в запасе и за три тура до финиша соревнований опережают "Бернли" (34 балла), "Лидс" (34), "Уотфорд" (22) и "Норвич" (21).

"Лестер" с 42 пунктами – 14-й.

Чемпионат Англии

36-й тур

8 мая

"Лестер" - "Эвертон" 1:2

Голы : Дака, 11 - Миколенко, 6, Голгейт, 30

1 мая Виталий Миколенко сыграл за "Эвертон" в матче чемпионата Англии против "Челси".

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