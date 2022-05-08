Украинец Миколенко забил дебютный гол в чемпионате Англии
Украинский футболист Виталий Миколенко забил свой первый гол за "Эвертон" в матче чемпионата Англии против "Лестера"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Миколенко вышел в стартовом составе ливерпульцев и на 6-й минуте вывел их вперед ударом из-за пределов штрафной. Этот гол стал первым для украинца в составе "Эвертона", в который он перешел в январе.
"Лестер" отыгрался через 5 минут усилиями Петсона Дака. Победу команде из Ливерпуля на 30-й минуте принес Мэйсон Голгейт.
Миколенко после перерыва получил травму и был вынужден покинуть поле на 66-й минуте.
"Эвертон" обыграл "Лестер" со счетом 2:1, набрал 35 очков, поднялся на 16-е место и покинул "зону вылета". "Ириски" имеют матч в запасе и за три тура до финиша соревнований опережают "Бернли" (34 балла), "Лидс" (34), "Уотфорд" (22) и "Норвич" (21).
"Лестер" с 42 пунктами – 14-й.
Чемпионат Англии
36-й тур
8 мая
"Лестер" - "Эвертон" 1:2
Голы : Дака, 11 - Миколенко, 6, Голгейт, 30
- 1 мая Виталий Миколенко сыграл за "Эвертон" в матче чемпионата Англии против "Челси".
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