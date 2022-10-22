Украинец Миколенко помог "Эвертону" победить "Кристалл Пелас" в АПЛ
В 13-м туре чемпионата Англии по футболу "Эвертон" оказался сильнее "Кристалл Пелас"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч "Эвертон" – "Кристалл Пелас" закончился разгромной победой хозяев со счетом 3:0. Голы забили Доминик Калвер-Льюин, Энтони Гордон и Двайт Макнил.
Украинец Виталий Миколенко провел на поле весь матч. Левый защитник сыграл хороший матч и именно после его удара голкипер "Пеласа" отбил мяч у ноги Гордона, которому оставалось точно пробить в пустые ворота.
После 12 матчей "Эвертон" имеет 13 очков. Столько же баллов у "Кристалл Пелас" и "Борнмута".
Английская Премьер-лига
13-й тур
22 октября
"Эвертон" - "Кристалл Пелас" 3:0
Голы: Калвер-Льюин, 11, Гордон, 63, Макнил, 84
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