Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч "Эвертон" – "Кристалл Пелас" закончился разгромной победой хозяев со счетом 3:0. Голы забили Доминик Калвер-Льюин, Энтони Гордон и Двайт Макнил.

Украинец Виталий Миколенко провел на поле весь матч. Левый защитник сыграл хороший матч и именно после его удара голкипер "Пеласа" отбил мяч у ноги Гордона, которому оставалось точно пробить в пустые ворота.

После 12 матчей "Эвертон" имеет 13 очков. Столько же баллов у "Кристалл Пелас" и "Борнмута".

Английская Премьер-лига

13-й тур

22 октября

"Эвертон" - "Кристалл Пелас" 3:0

Голы: Калвер-Льюин, 11, Гордон, 63, Макнил, 84

Футбольная агентка Рафаэла Пимента уверена, что норвежский форвард Эрлинг Холанд станет первым футболистом, за которого заплатят более миллиарда евро .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb