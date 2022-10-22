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Украинец Миколенко помог "Эвертону" победить "Кристалл Пелас" в АПЛ

22 октября, 2022 суббота
20:25
Спорт

В 13-м туре чемпионата Англии по футболу "Эвертон" оказался сильнее "Кристалл Пелас"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч "Эвертон" – "Кристалл Пелас" закончился разгромной победой хозяев со счетом 3:0. Голы забили Доминик Калвер-Льюин, Энтони Гордон и Двайт Макнил.

Украинец Виталий Миколенко провел на поле весь матч. Левый защитник сыграл хороший матч и именно после его удара голкипер "Пеласа" отбил мяч у ноги Гордона, которому оставалось точно пробить в пустые ворота.

После 12 матчей "Эвертон" имеет 13 очков. Столько же баллов у "Кристалл Пелас" и "Борнмута".

Английская Премьер-лига

13-й тур

22 октября

"Эвертон" - "Кристалл Пелас" 3:0

Голы: Калвер-Льюин, 11, Гордон, 63, Макнил, 84

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Виталий Миколенко
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