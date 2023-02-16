Украинец Михайлюк результативно дебютировал за клуб НБА
Украинский баскетболист Святослав Михайлюк набрал 12 очков в первом матче за новую команду в НБА - "Шарлотт"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Михайлюк набрал 12 очков в матче против "Сан-Антонио" и помог своей новой команде победить со счетом 120:110.
Это была дебютная игра украинца за "Горнетс", в которую он перешел из "Нью-Йорка" в результате нескольких обменов транзитом через "Портленд".
"Шарлотт" занимает предпоследнее, 14 место, в Восточной конференции регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги.
"Шарлотт" стал для Михайлюка шестым клубом в НБА. Также он выступал за "Торонто", "Оклахому", "Детройт" и "Лос-Анджелес Лейкерс".
- 9 февраля"Нью-Йорк" обменял Михайлюка в "Портленд".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.36
Покупка 39.36Продажа 40.01
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.36
- Актуальное
- Важное