Об этом сообщает Еспресо.TV.

Михайлюк набрал 12 очков в матче против "Сан-Антонио" и помог своей новой команде победить со счетом 120:110.

Это была дебютная игра украинца за "Горнетс", в которую он перешел из "Нью-Йорка" в результате нескольких обменов транзитом через "Портленд".

"Шарлотт" занимает предпоследнее, 14 место, в Восточной конференции регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги.

"Шарлотт" стал для Михайлюка шестым клубом в НБА. Также он выступал за "Торонто", "Оклахому", "Детройт" и "Лос-Анджелес Лейкерс".