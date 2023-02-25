Украинец Марусяк показал исторический результат на ЧМ по прыжкам с трамплина
Евгений Марусяк показал лучший результат в истории Украины на чемпионатах мира по прыжкам с трамплина
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На ЧМ по прыжкам с трамплина, который проходит в словенской Планике, Евгений Марусяк занял 17 место, что является лучшим результатом в истории Украины.
Марусяк набрал 236.7 баллов – это лучший показатель в карьере украинца.
Победу одержал поляк Петр Жила, побивший рекорд украинца на среднем трамплине.
Чемпионат мира по прыжкам с трамплина
Планица, Словения
Мужчины
1. Петр Жила (Польша) – 261.8
2. Андреас Веллингер (Германия) – 259.2
3. Карл Гайгер (Германия) – 257.7
...
17. Евгений Марусяк (Украина) – 236.7
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