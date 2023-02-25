Украинец Марусяк показал исторический результат на ЧМ по прыжкам с трамплина

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На ЧМ по прыжкам с трамплина, который проходит в словенской Планике, Евгений Марусяк занял 17 место, что является лучшим результатом в истории Украины.

Марусяк набрал 236.7 баллов – это лучший показатель в карьере украинца.

Победу одержал поляк Петр Жила, побивший рекорд украинца на среднем трамплине.

Чемпионат мира по прыжкам с трамплина

Планица, Словения

Мужчины

1. Петр Жила (Польша) – 261.8

2. Андреас Веллингер (Германия) – 259.2

3. Карл Гайгер (Германия) – 257.7

...

17. Евгений Марусяк (Украина) – 236.7

Getty Images