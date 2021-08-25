Украинец Манько выиграл серебро Паралимпиады-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Манько стал серебряным медалистом в фехтовании на саблях на колясках. Украинец гарантировал себе награду, благодаря победе в полуфинале над соотечественником Андреем Демчуком - 15:11.

В финальном поединке Артем Манько уступил Ли Хао из Китая - 12:15.

Эта медаль стала для сборной Украины третьей на Паралимпийских играх в Токио. Также 25 августа бронзу выиграла фехтовальщица Евгения Бреус, а серебро получил пловец Антон Коль.

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