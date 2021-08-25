Украинец Манько выиграл серебро Паралимпиады-2020
Украинский фехтовальщик Артем Манько получил серебро Паралимпийских игр по фехтованию на саблях
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Манько стал серебряным медалистом в фехтовании на саблях на колясках. Украинец гарантировал себе награду, благодаря победе в полуфинале над соотечественником Андреем Демчуком - 15:11.
В финальном поединке Артем Манько уступил Ли Хао из Китая - 12:15.
Эта медаль стала для сборной Украины третьей на Паралимпийских играх в Токио. Также 25 августа бронзу выиграла фехтовальщица Евгения Бреус, а серебро получил пловец Антон Коль.
- Напомним, 25 августа Евгения Бреус принесла Украине первую бронзовую награду Паралимпийских игр в Токио.
- Также в среду Антон Коль получил серебряную медаль в плавании на 100 м на спине на Паралимпийских играх в Токио.
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