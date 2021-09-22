Украинец Малиновский стал героем матча в чемпионате Италии
Украинский футболист Руслан Малиновский результативной передачей помог "Аталанте" победить "Сассуоло" в чемпионате Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На 3-й минуте Руслан Малиновский ассистировал Робину Госенсу. На 37-й минуте украинец начал голевую комбинацию, которая завершилась голом Давиде Дзаппакосты.
На 61-й минуте Малиновский получил желтую карточку и почти сразу был заменен.
В итоге "Аталанта" победила "Сассуоло" со счетом 2: 1.
Для Малиновского результативный пас стал первым в нынешнем сезоне. Портал WhoScored поставил украинцу за матч 7,5 балла. Больше получил только один футболист - Дзаппакоста - 7,9.
"Аталанта" имеет 10 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. "Сассуоло" с 4 пунктами - 13-й.
Чемпионат Италии
5-й тур
21 сентября
"Аталанта" - "Сассуоло" 2: 1
Голы: Госенс, 3, Дзаппакоста, 37 - Берарди, 44
- Напомним, 17 сентября Руслана Малиновского не вызывали в сборную Украины на отборочные матчи чемпионата мира против Финляндии и Боснии и Герцеговины.
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