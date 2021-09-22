Украинец Малиновский стал героем матча в чемпионате Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

На 3-й минуте Руслан Малиновский ассистировал Робину Госенсу. На 37-й минуте украинец начал голевую комбинацию, которая завершилась голом Давиде Дзаппакосты.

На 61-й минуте Малиновский получил желтую карточку и почти сразу был заменен.

В итоге "Аталанта" победила "Сассуоло" со счетом 2: 1.

Для Малиновского результативный пас стал первым в нынешнем сезоне. Портал WhoScored поставил украинцу за матч 7,5 балла. Больше получил только один футболист - Дзаппакоста - 7,9.

"Аталанта" имеет 10 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. "Сассуоло" с 4 пунктами - 13-й.

Чемпионат Италии

5-й тур

21 сентября

"Аталанта" - "Сассуоло" 2: 1

Голы: Госенс, 3, Дзаппакоста, 37 - Берарди, 44