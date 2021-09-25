Украинец Малиновский "пушечным" ударом забил гол "Интеру" в чемпионате Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Малиновский вышел в стартовом составе "Аталанты" и забил ударом из-за пределов штрафной на 30-й минуте. Украинец сравнял счет в матче - на 5-й минуте миланцев вывел вперед Лаутаро Мартинес.

На 39-й минуте команду из Бергамо вперед вывел Рафаэль Толо.

После 1-го тайма счет - 2:1 в пользу "Аталанты".

Напомним, 21 сентября Руслан Малиновский результативной передачей помог "Аталанте" победить "Сассуоло" в чемпионате Италии

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