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Главная Спорт Украинец Малиновский "пушечным" ударом забил гол "Интеру" в чемпионате Италии

Украинец Малиновский "пушечным" ударом забил гол "Интеру" в чемпионате Италии

25 сентября, 2021 суббота
20:57
Спорт

Украинский футболист "Аталанты" Руслан Малиновский забил за "Аталанту" гол в матче 6-го тура чемпионата Италии против "Интера"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Малиновский вышел в стартовом составе "Аталанты" и забил ударом из-за пределов штрафной на 30-й минуте. Украинец сравнял счет в матче - на 5-й минуте миланцев вывел вперед Лаутаро Мартинес.

На 39-й минуте команду из Бергамо вперед вывел Рафаэль Толо.

После 1-го тайма счет - 2:1 в пользу "Аталанты".

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чемпионат Италии
Руслан Малиновский
Аталанта
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