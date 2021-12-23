Украинец Малиновский попал в сборную лучших игроков чемпионата Италии

Об этом сообщает Sofa Score.



21-22 декабря были сыграны матчи, которые завершили первую часть Серии А. Статистический портал Sofa Score составил сборную лучших футболистов 19-го тура чемпионата Италии по футболу, где нашлось место для украинца Руслана Малиновского.



Полузащитник "Аталанты" получил оценку 7,7 за матч против "Дженоа" Андрея Шевченко. Хотя поединок и завершился вничью 0:0, Руслан Малиновский продемонстрировал игру, позволившую ему попасть в символическую команду лучших футболистов Серии А.



В этом сезоне 28-летний Малиновский сыграл 22 матча, забил 5 голов и отдал 1 ассист.





Напомним, 21 декабря в 19-м туре чемпионата Италии по футболу "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко сыграла вничью с командой другого украинца, Руслана Малиновского, - "Аталантой".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb